Kulu'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Abdullah Öztaş idaresindeki 42 GY 535 plakalı tır, Ankara - Konya kara yolu Ömeranlı mahallesinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü, Kulu Devlet Hastanesi kaldırıldı.
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