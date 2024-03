Konya Valisi Özkan'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan mesajında, ömrünü vatanına ve milletine adamış Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'yla, Türk milletinin bağımsızlık ve kutsal değerler uğruna verdiği mücadeleyi destansı şekilde anlattığını belirtti.

İstiklal Marşı'nın, Kurtuluş Savaşı yıllarında eşsiz kahramanlıklar ve zorluklarla mücadele eden ecdadın ortak duygularıyla inancının ifadesi olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşı'mız, bizi millet kılan vazgeçilmez değerlerimizin en güzel ifadesi olarak, ilelebet yurdumuzun dört bir yanında yankılanacaktır. İstiklal mücadelesiyle bağımsızlığını kazanmış bir millet olarak birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza edeceğiz. Bu vatanın hangi zorluklar neticesinde kurulduğunu da genç nesillere aktaracağız. Bu duygularla, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 103. yıl dönümü vesilesiyle, büyük şair, mütefekkir Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."