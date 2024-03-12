Beyşehir'de Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık projesi başlıyor
Beyşehir ilçesinde Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık projesi başlıyor.
Beyşehir ilçesinde Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık projesi başlıyor.
Proje, İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle imzalandı.
Necip Fazıl Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda faaliyetlerin yürütüleceği belirtildi.
Programa alınan öğrencilerin imam hatip ortaokulu programıyla birlikte hafızlık çalışmalarını yürüttüğü ifade edildi.
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