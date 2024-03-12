Türkiye Futbol Saha Komiserleri Konya Şubesi Derneği Genel Kurulu yapıldı

Derneğin yönetim kurulu ise Muammer Küçük, Ali Oğuzhan, Adem Tömek, Fatih Akyavaş, Fatih Oral, Elvan Öztürk ve Mehmet Ali Turan'dan oluşuyor.

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