Türkiye Futbol Saha Komiserleri Konya Şubesi Derneği Genel Kurulu yapıldı
Türkiye Futbol Saha Komiserleri Konya Şubesi Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Saha Komiserleri Konya Şubesi Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda gerçekleştirilen genel kuruldaki oylamada, Muammer Küçük başkan seçildi.
Derneğin yönetim kurulu ise Muammer Küçük, Ali Oğuzhan, Adem Tömek, Fatih Akyavaş, Fatih Oral, Elvan Öztürk ve Mehmet Ali Turan'dan oluşuyor.
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