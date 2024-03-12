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        Türkiye Futbol Saha Komiserleri Konya Şubesi Derneği Genel Kurulu yapıldı

        Türkiye Futbol Saha Komiserleri Konya Şubesi Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:47 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:34
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        Türkiye Futbol Saha Komiserleri Konya Şubesi Derneği Genel Kurulu yapıldı
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        Türkiye Futbol Saha Komiserleri Konya Şubesi Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda gerçekleştirilen genel kuruldaki oylamada, Muammer Küçük başkan seçildi.

        Derneğin yönetim kurulu ise Muammer Küçük, Ali Oğuzhan, Adem Tömek, Fatih Akyavaş, Fatih Oral, Elvan Öztürk ve Mehmet Ali Turan'dan oluşuyor.

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