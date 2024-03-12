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        Beyşehir Gölü'nde başlayacak av yasağı nedeniyle balıkçılar ağlarını topluyor

        Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkların üreme mevsimi olması dolayısıyla her yıl 15 Mart-15 Haziran'da av yasağı uygulanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:07 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:10
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        Beyşehir Gölü'nde başlayacak av yasağı nedeniyle balıkçılar ağlarını topluyor
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        Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkların üreme mevsimi olması dolayısıyla her yıl 15 Mart-15 Haziran'da av yasağı uygulanıyor.

        Geçimini balıkçılıkla sağlayan avcılar da yasak sezon yaklaşırken hazırlıklarını sürdürüyor.

        Balıkçıların bazıları göldeki ağları ile avda kullandığı malzemelerini şimdiden toplayarak kıyıya kadar getirdi. Toplanan malzemeler çuvallara konularak balıkçıların evlerine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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