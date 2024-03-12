Beyşehir Gölü'nde başlayacak av yasağı nedeniyle balıkçılar ağlarını topluyor

Balıkçıların bazıları göldeki ağları ile avda kullandığı malzemelerini şimdiden toplayarak kıyıya kadar getirdi. Toplanan malzemeler çuvallara konularak balıkçıların evlerine götürüldü.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkların üreme mevsimi olması dolayısıyla her yıl 15 Mart-15 Haziran'da av yasağı uygulanıyor.

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