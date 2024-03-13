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        Kulu'da sertifikalı kimyon ve mercimek tohumu dağıtıldı

        Konya'nın Kulu ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi, ıtri ve tıbbi bitkiler ile boya bitkilerinin geliştirilmesi kapsamında sertifikalı yeşil mercimek ile kimyon tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:25 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:25
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        Kulu'da sertifikalı kimyon ve mercimek tohumu dağıtıldı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi, ıtri ve tıbbi bitkiler ile boya bitkilerinin geliştirilmesi kapsamında sertifikalı yeşil mercimek ile kimyon tohumu dağıtıldı.

        Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Nadas Alanlarını Yeşil Mercimekle Daralt" ve "Ek Tohumun Sertifikalısını, Üret Kimyonun ve Verimlisini" projelerinin tohum teslimi gerçekleştirildi.

        Yüzde 50 hibeli yeşil mercimek çiftçi başına 500 kilogram olarak dağıtılırken, kimyon tohumu kadın çiftçilere yüzde 75 hibeyle çiftçi başına 30 kilogram olarak teslim edildi.

        Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

        Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, "Arazileri değerlendirmek amacı ile boş alanların üretime kazandırılarak dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle gerçekleştirilen proje çerçevesinde mercimek ve kimyon ekimi yapılarak ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir." dedi.

        Programa, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkan vekili Adem Sarı, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aykut Baran, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

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