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        Konya Büyükşehir Belediyesi ilk kez oruç tutacak çocuklara hediye verecek

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarda ramazan bilinci oluşturmak amacıyla bir gelenek haline getirdikleri ilk oruç hediyesini bu yıl da uygulayacaklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:05
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        Konya Büyükşehir Belediyesi ilk kez oruç tutacak çocuklara hediye verecek
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarda ramazan bilinci oluşturmak amacıyla bir gelenek haline getirdikleri ilk oruç hediyesini bu yıl da uygulayacaklarını açıkladı.

        Ramazanın aynı zamanda sabır ve dayanışma ayı olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

        "Kıymetli yavrularımız da ilk oruçlarıyla sabrın ve kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavrayacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl da ilk defa oruç tutan çocuklarımızı hediyelerle sevindirerek teşvik ediyoruz. Bu kapsamda onlar için çeşitli sürpriz hediyeler hazırladık. İlk oruç hediyesi için 7-8 yaş grubundaki çocuklarımızın başvurularını internet üzerinden 25 Mart'a kadar alacağız. İftar ve sahur sofralarının bereketi olan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, hayırla ve sağlıkla bayrama ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

        Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla 7 ve 8 yaşındaki çocukları kapsayan ilk oruç hediyesi için başvurular, "https://ilkoruc.konya.bel.tr" adresinden yapılıyor.

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