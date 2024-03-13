Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde Gökhan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 20:51 Güncelleme: 13.03.2024 - 20:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde Gökhan D. (33), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni 15 yaşındaki A.D. tarafından tabanca vurularak öldürüldü.

        Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Çimencik Mahallesinde meydana geldi. A.D., amcası Gökhan D. ile iddiaya göre ailesiyle aralarında yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.D., amcası Gökhan D.'ye tabancayla ateş etti. Gökhan D. kanlar içinde yere yığılırken, yeğeni olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan D., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma kaçan çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB'den Ukrayna'ya 5 milyar avroluk destek
        AB'den Ukrayna'ya 5 milyar avroluk destek
        ABD Meclisi, TikTok'un yasaklanmasının önünü açtı
        ABD Meclisi, TikTok'un yasaklanmasının önünü açtı
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        Yeniden yargılanınca cezaları düştü!
        Yeniden yargılanınca cezaları düştü!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        "Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir"
        "Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir"
        'Gözaltı sırasında ölüme' hapis cezası
        'Gözaltı sırasında ölüme' hapis cezası
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        "Çeyrek finale kalmak istiyoruz"
        "Çeyrek finale kalmak istiyoruz"
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?

        Benzer Haberler

        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 41 şüpheliden 33'ü tu...
        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 41 şüpheliden 33'ü tu...
        Yunak'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi
        Yunak'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi
        Seydişehir'de Ailenin Koruması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantı...
        Seydişehir'de Ailenin Koruması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantı...
        Kulu'da sertifikalı kimyon ve mercimek tohumu dağıtıldı
        Kulu'da sertifikalı kimyon ve mercimek tohumu dağıtıldı
        Konya Büyükşehir Belediyesi ilk kez oruç tutacak çocuklara hediye verecek
        Konya Büyükşehir Belediyesi ilk kez oruç tutacak çocuklara hediye verecek
        3'ü çocuk, 6 kişinin öldüğü kazada sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
        3'ü çocuk, 6 kişinin öldüğü kazada sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi