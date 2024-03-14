Konya'da yeğeni tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Kavgaya dönüşen olayda A.D, tabanca ile amcası Gökhan D'ye ateş etti.

Alınan bilgiye göre, A.D. (15), Çimencik Mahallesinde karşılaştığı amcası Gökhan D. (33) ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yeğeni tarafından tabanca ile vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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