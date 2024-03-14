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        Konya'da yeğeni tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Konya'nın Ereğli ilçesinde yeğeni tarafından tabanca ile vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:00 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:00
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        Konya'da yeğeni tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde yeğeni tarafından tabanca ile vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, A.D. (15), Çimencik Mahallesinde karşılaştığı amcası Gökhan D. (33) ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda A.D, tabanca ile amcası Gökhan D'ye ateş etti.

        Ağır yaralanan Gökhan D, ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan A.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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