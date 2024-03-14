Konya'da eğitim uçağı iş makinesinin üzerine düştü; 1 şehit

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı pilot, tedbir amacıyla askeri helikopterle Selçuk Üniversite Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızlarına ait olduğu belirtilen F5 eğitim uçağı, saat 13.00 sıralarında iniş sırasında piste yakın bölgede çalışma yapan iş makinesinin üzerine düştü. Pilot Ş.G. paraşütle atlayıp kurtulurken, iş makinesi operatörü uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.

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