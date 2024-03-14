Konya'da eğitim uçağı, iş makinesinin üzerine düştü; 1 şehit (3)

Öte yandan paraşütle atlayan pilot Binbaşı Şükrü Gümüş ile uçağın düştüğü şantiye alanında yaralanan Sözleşmeli Er Furkan Öztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada şehit olan iş makinesi operatörü İstihdam Uzman Çavuş Ercan Güven'in cenazesinin otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi.

Konya'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda iniş sırasında pist yakınına düşmesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal kaza yerinde incelemede bulundu. Soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ile 2 savcının görevlendirildiği bildirildi.

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