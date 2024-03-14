Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'de 1872 çiftçiye eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:12 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir'de 1872 çiftçiye eğitim verildi.

        Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kurumda görev yapan ziraat mühendisleri tarafından ilçeye bağlı 41 mahallede, veteriner hekimleri tarafından da 18 farklı yerleşim merkezinde farklı tarihlerde yaklaşık 4 ay süren eğitim toplantıları düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, bu toplantıların bitkisel üretim bölümünde toprak işleme, bitki sağlığı, gübreleme ve tarımsal üretim planlamaları hakkında bilgiler verildiği aktarıldı.

        Toplantılarda, hayvancılık eğitimleri bölümünde ise buzağı besleme, hayvan refahı, hayvansal hastalıklar ve hayvancılık desteklerinin de anlatıldığı belirtildi.

        - Fotoğrafçılar saha eğitimleri için Beyşehir'de buluştu

        Konya’nın en eski ve faal dernekleri arasında ön plana çıkan Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği’nin düzenlediği (KONFAD) eğitim faaliyetlerinin ardından 107.dönem teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, Beyşehir’deki saha eğitiminde bir araya geldi.

        KONFAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitmeni, Fotoğraf Sanatçısı Seyit Konyalı, saha eğitimleri için Beyşehir’de buluştuğu kursiyerlere mesleğin püf noktaları hakkında bilgiler verdi.

        Konyalı, Eflatunpınar, Yeşildağ, Adaköy, Eşrefoğlu Camisi, balıkçılar, kamış atölyesi ve günbatımı fotoğrafları çektiklerini belirterek, "Yıllardır Beyşehir'i anlatmaya, tanıtmaya çalışıyorum. Bu güzellikler gerçekten paylaşılmaya değer." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        Hollandalı futbolcu tutuklandı! 7.5 yıl hapis
        Hollandalı futbolcu tutuklandı! 7.5 yıl hapis
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
        GÜNCELLEME - Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
        Konya Valisi Özkan'dan askeri eğitim uçağının düşmesine ilişkin açıklama:
        Konya Valisi Özkan'dan askeri eğitim uçağının düşmesine ilişkin açıklama:
        Konya'da eğitim uçağı iş makinesinin üzerine düştü; 1 şehit
        Konya'da eğitim uçağı iş makinesinin üzerine düştü; 1 şehit
        Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
        Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
        Seydişehir'de ramazan denetimi yapıldı
        Seydişehir'de ramazan denetimi yapıldı
        Boşandıktan sonra 2 çocuğunun, 'babası' olmadığını öğrendi
        Boşandıktan sonra 2 çocuğunun, 'babası' olmadığını öğrendi