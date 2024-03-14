Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir'de 1872 çiftçiye eğitim verildi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kurumda görev yapan ziraat mühendisleri tarafından ilçeye bağlı 41 mahallede, veteriner hekimleri tarafından da 18 farklı yerleşim merkezinde farklı tarihlerde yaklaşık 4 ay süren eğitim toplantıları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, bu toplantıların bitkisel üretim bölümünde toprak işleme, bitki sağlığı, gübreleme ve tarımsal üretim planlamaları hakkında bilgiler verildiği aktarıldı.

Toplantılarda, hayvancılık eğitimleri bölümünde ise buzağı besleme, hayvan refahı, hayvansal hastalıklar ve hayvancılık desteklerinin de anlatıldığı belirtildi.

- Fotoğrafçılar saha eğitimleri için Beyşehir'de buluştu

Konya’nın en eski ve faal dernekleri arasında ön plana çıkan Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği’nin düzenlediği (KONFAD) eğitim faaliyetlerinin ardından 107.dönem teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, Beyşehir’deki saha eğitiminde bir araya geldi.

KONFAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitmeni, Fotoğraf Sanatçısı Seyit Konyalı, saha eğitimleri için Beyşehir’de buluştuğu kursiyerlere mesleğin püf noktaları hakkında bilgiler verdi.

Konyalı, Eflatunpınar, Yeşildağ, Adaköy, Eşrefoğlu Camisi, balıkçılar, kamış atölyesi ve günbatımı fotoğrafları çektiklerini belirterek, "Yıllardır Beyşehir'i anlatmaya, tanıtmaya çalışıyorum. Bu güzellikler gerçekten paylaşılmaya değer." dedi.