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        Emekli Hava Pilot Tümgeneral Karataş, Konya'daki uçak kazasını değerlendirdi:

        Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, 3. Ana Jet Üssü'nde düşen eğitim uçağının kumanda arızasından düşmüş olabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 20:20 Güncelleme: 14.03.2024 - 20:20
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        Emekli Hava Pilot Tümgeneral Karataş, Konya'daki uçak kazasını değerlendirdi:
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        Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, 3. Ana Jet Üssü'nde düşen eğitim uçağının kumanda arızasından düşmüş olabileceğini söyledi.

        Karataş, Konya'da düşen askeri eğitim uçağına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        Haberi büyük üzüntüyle karşıladığını dile getiren Karataş, şöyle konuştu:

        "Görüntülerde uçak birdenbire burun aşağı doğru gidiyor. Görüntüde ekrana iki uçak çıkıyor, biri hızla yere doğru düşmeye başlıyor, irtifa kaybediyor daha doğrusu. Sonra da çok alçak irtifada pilotun atladığı görünüyor. Pilotaj hatası yok. Uçağın hızlı bir şekilde yere düşmesi motor arızası değil. Uçak birdenbire burun aşağı geliyor. Elbette incelenecek ama bir kumanda arızasına benziyor. Bu uçaklarda bu sık görülen bir şey değil. Kazaya ilişkin bütün her şey zaten teknik raporda yer alacaktır."

        Karataş, pilotun fırlatma sistemiyle kurtulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Çünkü beyaz duman çıkıyor. O kanopinin (kokpiti saran saydam yapı) açılması, sandalyenin çıkmasını gösteriyor. Atma sistemi başlıyor. Her şey düzgün giderse önce kanopi bölümü fırlıyor. Arkasından sandalye çıkmaya başlıyor. Sonrasında kılavuz paraşüt açılıyor. Bunların hepsi çok alçak irtifada çok kısa sürede oldu. Uçak, park yerinde duruyor olsa bile paraşütün açılma şansı var. Ona göre teknoloji gelişmiş."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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