Askeri eğitim uçağının düştüğü şantiyede şehit olan uzman çavuşun naaşı Aydın'a gönderildi

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen 36 yaşındaki Güven için düzenlenen törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, yetkililer ve askeri personel katıldı.

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