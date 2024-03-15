Seydişehir Kaymakamı Bakkal, koruyucu ailelerle iftarda bir araya geldi

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, koruyucu ailelerle iftarda buluştu.

Bakkal, Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, koruyucu aileliğin emek ve fedakarlık istediğini belirterek bunu başaran ailelere teşekkür etti.

Tutal ise hem medeniyetin özünde hem de inancın temelinde aile kavramının çok önemli bir anlam taşıdığını söyledi.

Böylesi önemli bir görevi üstlenen ailelere teşekkür eden Tutal, "Çocuklarımıza her bir şeyi verebiliriz ama sevgi emek ister, gönüllülük ister, şefkat ister. Sizlerin verdiği sevgi ve ilgiyle çocuklarımız yarınlara yetişiyor." diye konuştu.