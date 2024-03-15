Bakan Bolat: İstikrarı kaybetmemiz gerekiyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, “AK Parti'den önce doğru dürüst bir sosyal destek var mıydı? Engelliler, engellilere bakanlar, yaşlılar, 65 yaş üstü ve çocuğu askere giden, çocuğu eğitim yardımı isteyen, fakirlik durumu olursa doğal gaz desteği alan birçok kalemde tam 500 milyar bu yılki bütçede halkımıza destek veriliyor. Bu hizmetlerin devam etmesi için. Merkezde de yerelde de güçlü olmamız gerekiyor. İstikrarı kaybetmememiz gerekiyor” dedi.

Bu sene bolluk, bereket yılıydı. Buğdayda, arpada, şeker pancarında, meyvede, sebzede bolluk, bereket yılıydı. Çiftçilerimiz traktörlerini büyük ölçüde yenilediler. Sıfır traktörler aldılar. Basit usule tabi vergi mükellefi olan 850 bin esnaf, rahatlasın diye vergi mükellefi olmaktan çıkarıldı Zaman zaman sicil affı yapıldı. Daha nice güzel hizmetler gelecek. Lütfen cevap verelim” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi ziyaret ve açılışlar için memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirme Çalışması açılış törenine katılan Bakan Bolat, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere değindi. Bolat, "Bizim milletimiz, asil milletimiz, Konyalılarımız, Ereğlililerimiz 21 yıldır dünya lideri olan değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve arkadaşlarına destek verdiler. Cumhurbaşkanımız ve arkadaşları da elhamdülillah sizleri mahcup etmediler. Zaten çalışmasaydılar, hizmet etmeseydiler, ilk seçimde gönderilirdi. AK Parti'den önceki dönemlere bakın. Hükümetler ya 5 aylık ya 6 aylık, 7 aylık. 1 yılı dolduran çok azdı. Demek ki bu asil millet, asil Konyalılar ve Ereğlililer, çalışana, güven verene, halka hizmet edene, ülkeyi kalkındırana, geliştirene, güçlendirene destek oluyor. 17 seçim de olsa destek oluyor. İnşallah 18’inci seçimde de destek olacaklar. Buna yürekten inanıyoruz" dedi.

'BU SENE BOLLUK, BEREKET YILIYDI'

Çiftçiler açısından verimli bir sezon olduğunu ifade eden Bolat, şöyle konuştu:

"Bu sene bolluk, bereket yılıydı. Buğdayda, arpada, şeker pancarında, meyvede, sebzede bolluk, bereket yılıydı. Çiftçilerimiz traktörlerini büyük ölçüde yenilediler. Sıfır traktörler aldılar. Basit usule tabi vergi mükellefi olan 850 bin esnaf, rahatlasın diye vergi mükellefi olmaktan çıkarıldı Zaman zaman sicil affı yapıldı. Daha nice güzel hizmetler gelecek. Lütfen cevap verelim. AK Parti'den önce doğru dürüst bir sosyal destek var mıydı? Engelliler, engellilere bakanlar, yaşlılar, 65 yaş üstü ve çocuğu askere giden, çocuğu eğitim yardımı isteyen, fakirlik durumu olursa doğal gaz desteği alan birçok kalemde tam 500 milyar bu yılki bütçede halkımıza destek veriliyor. Bu hizmetlerin devam etmesi için. Merkezde de yerelde de güçlü olmamız gerekiyor. İstikrarı kaybetmememiz gerekiyor."