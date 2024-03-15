Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Bakan Bolat: İstikrarı kaybetmemiz gerekiyor

        TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "AK Parti'den önce doğru dürüst bir sosyal destek var mıydı? Engelliler, engellilere bakanlar, yaşlılar, 65 yaş üstü ve çocuğu askere giden, çocuğu eğitim yardımı isteyen, fakirlik durumu olursa doğal gaz desteği alan birçok kalemde tam 500 milyar bu yılki bütçede halkımıza destek veriliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bolat: İstikrarı kaybetmemiz gerekiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TİCARET Bakanı Ömer Bolat, “AK Parti'den önce doğru dürüst bir sosyal destek var mıydı? Engelliler, engellilere bakanlar, yaşlılar, 65 yaş üstü ve çocuğu askere giden, çocuğu eğitim yardımı isteyen, fakirlik durumu olursa doğal gaz desteği alan birçok kalemde tam 500 milyar bu yılki bütçede halkımıza destek veriliyor. Bu hizmetlerin devam etmesi için. Merkezde de yerelde de güçlü olmamız gerekiyor. İstikrarı kaybetmememiz gerekiyor” dedi.

        Bu sene bolluk, bereket yılıydı. Buğdayda, arpada, şeker pancarında, meyvede, sebzede bolluk, bereket yılıydı. Çiftçilerimiz traktörlerini büyük ölçüde yenilediler. Sıfır traktörler aldılar. Basit usule tabi vergi mükellefi olan 850 bin esnaf, rahatlasın diye vergi mükellefi olmaktan çıkarıldı Zaman zaman sicil affı yapıldı. Daha nice güzel hizmetler gelecek. Lütfen cevap verelim” dedi.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi ziyaret ve açılışlar için memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirme Çalışması açılış törenine katılan Bakan Bolat, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere değindi. Bolat, "Bizim milletimiz, asil milletimiz, Konyalılarımız, Ereğlililerimiz 21 yıldır dünya lideri olan değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve arkadaşlarına destek verdiler. Cumhurbaşkanımız ve arkadaşları da elhamdülillah sizleri mahcup etmediler. Zaten çalışmasaydılar, hizmet etmeseydiler, ilk seçimde gönderilirdi. AK Parti'den önceki dönemlere bakın. Hükümetler ya 5 aylık ya 6 aylık, 7 aylık. 1 yılı dolduran çok azdı. Demek ki bu asil millet, asil Konyalılar ve Ereğlililer, çalışana, güven verene, halka hizmet edene, ülkeyi kalkındırana, geliştirene, güçlendirene destek oluyor. 17 seçim de olsa destek oluyor. İnşallah 18’inci seçimde de destek olacaklar. Buna yürekten inanıyoruz" dedi.

        'BU SENE BOLLUK, BEREKET YILIYDI'

        Çiftçiler açısından verimli bir sezon olduğunu ifade eden Bolat, şöyle konuştu:

        "Bu sene bolluk, bereket yılıydı. Buğdayda, arpada, şeker pancarında, meyvede, sebzede bolluk, bereket yılıydı. Çiftçilerimiz traktörlerini büyük ölçüde yenilediler. Sıfır traktörler aldılar. Basit usule tabi vergi mükellefi olan 850 bin esnaf, rahatlasın diye vergi mükellefi olmaktan çıkarıldı Zaman zaman sicil affı yapıldı. Daha nice güzel hizmetler gelecek. Lütfen cevap verelim. AK Parti'den önce doğru dürüst bir sosyal destek var mıydı? Engelliler, engellilere bakanlar, yaşlılar, 65 yaş üstü ve çocuğu askere giden, çocuğu eğitim yardımı isteyen, fakirlik durumu olursa doğal gaz desteği alan birçok kalemde tam 500 milyar bu yılki bütçede halkımıza destek veriliyor. Bu hizmetlerin devam etmesi için. Merkezde de yerelde de güçlü olmamız gerekiyor. İstikrarı kaybetmememiz gerekiyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Eşi ve kızını öldürmüştü! Vahşetin nedenini açıkladı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü! Vahşetin nedenini açıkladı!
        Engelli köpeklere trenli gezi
        Engelli köpeklere trenli gezi
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Eski başbakan sürgünün ardından ilk kez toplum önüne çıktı
        Eski başbakan sürgünün ardından ilk kez toplum önüne çıktı
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ticaret Bakanı Bolat'tan "milli gelir" vurgusu:
        Ticaret Bakanı Bolat'tan "milli gelir" vurgusu:
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Seydişehir Kaymakamı Bakkal, koruyucu ailelerle iftarda bir araya geldi
        Seydişehir Kaymakamı Bakkal, koruyucu ailelerle iftarda bir araya geldi
        Son 12 yılda Türk Yıldızları'nın 4 uçağı düştü
        Son 12 yılda Türk Yıldızları'nın 4 uçağı düştü
        "Sosyal kart" hem ihtiyaç sahiplerine hem mahalle bakkalına iyi gelecek
        "Sosyal kart" hem ihtiyaç sahiplerine hem mahalle bakkalına iyi gelecek
        Türk Yıldızları uçağının düşmesi ile şehit olan uzman çavuş, memleketine uğ...
        Türk Yıldızları uçağının düşmesi ile şehit olan uzman çavuş, memleketine uğ...