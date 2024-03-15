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        Bakan Bolat, Konya'da hemşehrilerinden Murat Kurum için destek istedi:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum için, "Her birinizin İstanbul'da çok sayıda hemşehrileriniz, akrabalarınız vardır. Onlara lütfen birer telefon açın. Kurum'un nasıl değerli bir belediye başkan adayı olduğunu ve İstanbul'da neler kazandıracağını anlatın." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 19:28 Güncelleme: 15.03.2024 - 19:28
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        Bakan Bolat, Konya'da hemşehrilerinden Murat Kurum için destek istedi:
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum için, "Her birinizin İstanbul'da çok sayıda hemşehrileriniz, akrabalarınız vardır. Onlara lütfen birer telefon açın. Kurum'un nasıl değerli bir belediye başkan adayı olduğunu ve İstanbul'da neler kazandıracağını anlatın." dedi.

        Bolat, Konya'nın Karapınar ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen Karapınar Halk Buluşması Programı'na katıldı.

        Salonda gördüğü heyecan, coşku ve dayanışmanın 31 Mart'ta zaferi getireceğini ifade eden Bolat, AK Parti'nin 2002'den bu yana yaptığı hizmetlerden ötürü girdiği seçimlerden galip çıktığını vurguladı.

        - Karapınarlar'dan Kurum için destek sözü

        Bolat, Karapınarlılardan hemşehrileri İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum için destek isteyerek, şöyle konuştu:

        "Murat Kurum, 5 yılda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında başarılı görevler yaptı. Hem çalıştı hem afetler olduğunda Cumhurbaşkanımızla birlikte koştu. Kısa bir sürede o afetlerin etkilerini kaldırdı. Kurum, Karapınar'a da çok şey yaptı. Karapınarlılardan Kurum için dua rica ediyorum. Bir de söz istiyorum, her birinizin İstanbul'da çok sayıda hemşehrileriniz, akrabalarınız vardır. Onlara lütfen telefon açın. Kurum'un nasıl değerli bir belediye başkan adayı olduğunu ve İstanbul'da neler kazandıracağını anlatın."

        - "Tarımsal ihracatı 2,5 milyar dolardan 31 milyar dolara yükselttik"

        Tarımda Türkiye'nin büyük ilerleme yakaladığını anlatan Bolat, "28 milyar dolar tarımsal üretimi 60 milyar dolara çıkardık. Tarımsal ihracatı 2,5 milyar dolardan 31 milyar dolara yükselttik. Çalışan, hizmet eden ancak bunu başarabilir. Gittiğimiz ülkelerde görüyoruz. Türkiye, bugün dünyada cari yani bugünkü döviz kurları temelinde 17'inci büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre 11'inci büyük ekonomi. Ordumuz güçlendi, savunma sanayisinde harika işler yapıyoruz." diye konuştu.

        - "Döviz yeterliliğine sahip olmayı hedefliyoruz"

        Bolat, ihracattan sorumlu olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "İhracatı arttırmak için her yerde geziler yapıyoruz. İhracatçılarımıza yeni pazarlar buluyoruz. İthalatı da azaltmaya çalışıyoruz. Zorunlu ithalatta yapacak bir şey yok ama gerekli olmayan ya da ülkemize zarar veren ithalat gördüğümüzde tedbirleri alıyoruz. Dış ticaret açığımızı 9 ayda 29,2 milyar dolar düşürdük. Cari işlemler açığımızı 9 ayda 22,6 milyar dolar düşürdük. Bununla döviz kurumuzun istikrarlı olmasını, baskı altında kalmamasını, döviz yeterliliğine sahip olmayı hedefliyoruz."

        Bolat, daha sonra Büyükşehir Belediyesince ilçeye kazandırılan Karapınar Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisinin açılış törenine katıldı.

        Eğitim merkezinin hayırlı olmasını dileyen Bolat, açılış kurdelesini öğrencilere kestirdi.

        Bolat daha sonra Ereğli ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen İş Dünyası ve Sektör Buluşması programına katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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