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        Bakan Bolat: İstikrarı kaybetmememiz gerekiyor (2)

        'DIŞTİCARET AÇIĞIMIZI 9 AYDA 29,2 MİLYAR DOLAR DÜŞÜRDÜK'Ereğli ilçesinde çeşitli açılış ve esnaf ziyaretlerinin ardından Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisi açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatı artırmak için geziler yaptıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 21:35 Güncelleme: 15.03.2024 - 21:40
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        Bakan Bolat: İstikrarı kaybetmememiz gerekiyor (2)
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        'DIŞTİCARET AÇIĞIMIZI 9 AYDA 29,2 MİLYAR DOLAR DÜŞÜRDÜK'

        Ereğli ilçesinde çeşitli açılış ve esnaf ziyaretlerinin ardından Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisi açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatı artırmak için geziler yaptıklarını ifade etti. Bakan Bolat, "İhracatı artırmak için her yerde geziler yapıyoruz. İhracatçılarımıza yeni pazarlar buluyoruz. İthalatı da azaltmaya çalışıyoruz. Zorunlu ithalatta yapacak bir şey yok ama gerekli olmayan ya da ülkemize zarar veren ithalat gördüğümüzde tedbirleri alıyoruz. Dış ticaret açığımızı 9 ayda 29,2 milyar dolar düşürdük. Cari işlemler açığımızı 9 ayda 22,6 milyar dolar düşürdük. Bununla döviz kurumuzun istikrarlı olmasını, baskı altında kalmamasını, döviz yeterliliğine sahip olmayı hedefliyoruz" dedi.

        Bakan Bolat, daha sonra Ereğli İş Dünyası ve sivil topluk kuruluşları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

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