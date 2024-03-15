Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti! Bedeli 490 milyon dolar

Apple, bir grup yatırımcının, Cook'un şirketin Çin'deki işleri hakkında yanlış beyanlarda bulunduğu ve bunun Apple'ın hisselerinin yapay olarak şişirilmiş fiyatlarla işlem görmesine neden olduğunu öne sürerek açtığı davada anlaşmaya vardı.

Kaliforniya'daki ABD Bölge Mahkemesine sunulan ön anlaşma kapsamında Apple, 490 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Anlaşmanın, Apple'ın Çin'deki olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığı dönemde gelmesi dikkati çekti. Bu ayın başında yayımlanan bağımsız araştırmada şirketin Çin'deki iPhone satışlarının bu yılın ilk altı haftasında yüzde 24 düştüğü bildirilmişti.