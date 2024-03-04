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        Bozkır MYO'da ilk yardım eğitimi verildi

        Konya'nın Bozkır ilçesinde Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulunda öğrencilere yönelik ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:34 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:34
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        Bozkır MYO'da ilk yardım eğitimi verildi
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        Konya'nın Bozkır ilçesinde Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulunda öğrencilere yönelik ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

        Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi'nden Dr. Elif Gül ve Dr. Esra Ümit tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

        Bozkır MYO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere ve akademisyenlere acil durumlarda, hastalara veya kazazedelere nasıl müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı.

        Bozkır Halk Sağlığı Merkezi uzmanları, ilk yardım verirken ilk kuralın hastaya ya da kazazedeye zarar vermemek olduğuna dikkat çekti.

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