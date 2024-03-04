Bozkır MYO'da ilk yardım eğitimi verildi

Bozkır Halk Sağlığı Merkezi uzmanları, ilk yardım verirken ilk kuralın hastaya ya da kazazedeye zarar vermemek olduğuna dikkat çekti.

Bozkır MYO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere ve akademisyenlere acil durumlarda, hastalara veya kazazedelere nasıl müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı.

Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi'nden Dr. Elif Gül ve Dr. Esra Ümit tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

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