Konya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Fahri P. idaresindeki 42 K 2195 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir kara yolu Akçalar Kavşağı'nda, Mutlu A'nın kullandığı 42 K 6847plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Nisa Nur A. ve Zehra Ş. yaralandı.
Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fahri P, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.