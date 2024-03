Bakan Yumaklı: Ramazan ayında denetim için 7 bin 500 arkadaşımız sahaya tekrar çıktı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayı nedeniyle gıda denetimlerinin yoğunlaştırılacağını belirterek, “Ramazan ayının önemi ve farklı bir atmosferi olması sebebiyle bu denetimlerimizi daha da sıklaştıracağımızı ve ramazan ayına özgü olarak 7 bin 500 arkadaşımızın sahaya tekrar çıktığını ifade etmek istiyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak için Konya’ya geldi. Bakan Yumaklı, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret edip, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yumaklı, ramazan ayında gıda denetimlerinin yoğunlaştırılacağını belirterek şunları söyledi:

“Bakanlık olarak bizim diğer bir sorumluluğumuz da, vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak. Bakanlık olarak 2023 yılında 1 milyon 300 bin gıda denetimi yapıldı. Bu denetimlerde 18 bin 948 işletmeye idari para cezası uygulandı. 2024'te de bu denetimler hız kesmeden devam ediyor. Ancak ramazan ayının önemi ve farklı bir atmosferi olması sebebiyle bu denetimlerimizi daha da sıklaştıracağımızı ve ramazan ayına özgü olarak 7 bin 500 arkadaşımızın sahaya tekrar çıktığını ifade etmek istiyorum. Konya'dan da bunu duyurmak istiyorum. Başta ramazanda tüketimi çok fazla olan un ve unlu mamulleri; pasta ve tatlılar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi hususlarda yoğun denetimlerimiz de başlamış durumda. Özellikle bunların yanı sıra iftar yapılan yerlerdeki toplu tüketim yapılan alanlardaki denetimlerimizde yoğunlaştıracağız. Burada hijyen koşulları, saklama koşulları, gıdaların son kullanım sürelerini aşıp, aşmadıkları gibi içerik denetimleri de, analiz denetimleri de dahil olmak üzere yapılmış olacak. Ayrıca yine ramazan kolileriyle alakalı da denetimlerimiz olacak. Burada da, etiket ve son tüketim tarihlerini de incelemiş olacağız. Biz elbette en büyük denetçinin halkımızın kendisinin olduğunu her zaman vurguladık. Buradan da bir kez daha ifade edelim. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları herhangi bir problemin her türlü iletişim vasıtasıyla, bakanlığımıza iletmeleri halinde, anında bunlarla ilgili gerekli aksiyon, gerekli tedbir alınacak.”

FİYAT ARTIŞLARI MALİYET VEYA ARZLA İLGİLİ DEĞİL

Bakan Yumaklı, bazı ürünlerde son 1-2 aydaki fiyat artışlarıyla ilgili olarak da, “Hayvansal ürünlerde ve bitkisel ürünlerde de bizim ülkemizin, vatandaşımızın ihtiyacını karşılamayla ilgili herhangi bir problemi yok. Bunu farklı zamanlarda ifade ettik. Rekabet Kurulunun bir tespiti var. Sektör paydaşlarının bir tespiti var. Özellikle son 1-2 ayda, yaşanmış olan fiyat artışlarının maliyetlerle ya da ürünlerin arzıyla alakalı bir sorun olmadığını, bütün taraflar biliyor ve bunu da tekrar ediyorlar zaten. Biz bununla alakalı, Ticaret Bakanlığıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ben şimdiden tekrar ifade etmek istiyorum, hiçbir şekilde haksız kazanca yol açacak herhangi bir eyleme izin vermeyeceğiz. Bunlarla ilgili olanlar da bu eylemlerin karşılığını görecekler.” diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Bakan Yumaklı, iklim değişikliğine de değinerek, “İklim değişikliği konusu, artık hayatımızın tam göbeğinde, en çok etki edilecek veya etkisini göreceğimiz hususlardan bir tanesi de su konusu. Özellikle suyun yaklaşık yüzde 77'sini kullanan tarım sektörünün, bu suyu kullanırken, işte metotlarından tutun da, kentsel kullanıma kadar, sanayi kullanımına kadar birçok konuda büyük bir gayret sarf ediyoruz. Sadece suyun temini değil, aynı zamanda bunun kullanımının da çok önemli olduğunun altını çizmek için bunları söylüyorum. Özellikle Kızılırmak Havzası’ndan, Konya Kapalı Havzası’na su aktarımıyla alakalı Hirfanlı Barajı'ndan yaklaşık 200 milyon metreküplük bir suyun Konya Kapalı Havzası’na alınabileceği öngörülmüştü. Bununla ilgili toprak ekipleri, ideolojik raporlar vesaire tamamlandı. Sanırım yıl sonuna kadar planlama çalışmaları tamamlanmış olur.” dedi.