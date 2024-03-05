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        Kulu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:45 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:45
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        Kulu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan aranan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen Y.D'ye kimlik kontrolü yaptı.

        Y.D'nin, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl, kasten yaralama suçundan da 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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