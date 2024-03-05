Kulu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Konya'nın Kulu ilçesinde, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan aranan hükümlü yakalandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan aranan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen Y.D'ye kimlik kontrolü yaptı.
Y.D'nin, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl, kasten yaralama suçundan da 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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