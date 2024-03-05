Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk oldu

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, görevine başladı.

Görevi 2019'dan bu yana yürüten Abdurrahman Şahin'den devralan Öztürk, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Öztürk'e yeni görevinde başarılar dileyen Şahin ise kurum personeli, yurt müdürleri ve antrenörlerle vedalaştı.