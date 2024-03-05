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        Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk oldu

        Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:47 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:58
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        Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk oldu
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        Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, görevine başladı.

        Görevi 2019'dan bu yana yürüten Abdurrahman Şahin'den devralan Öztürk, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

        Öztürk'e yeni görevinde başarılar dileyen Şahin ise kurum personeli, yurt müdürleri ve antrenörlerle vedalaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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