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        Konya Tarım Fuarı'na yoğun ilgi

        Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nda ilk gün yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:55 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:55
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        Konya Tarım Fuarı'na yoğun ilgi
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        Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nda ilk gün yoğunluk yaşandı.

        TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, AA muhabirine, açılışını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yaptığı fuarın, 7 ayrı salonda yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda düzenlendiğini söyledi.

        Fuara ziyaretçi ve katılımcı ilgisinin her yıl arttığını belirten Ersözlü, "Konya Tarım Fuarı bugün ziyarete açıldı. İlk saatlerden itibaren çok yoğun bir ziyaretçi girişiyle karşılaştık. Özellikle yurt dışından çok yoğun talep var. Geçtiğimiz seneyle kıyasladığımızda yurt dışından ziyaretçi sayısında neredeyse 1,5 katı kadar artış görünüyor. Yaklaşık 4 binin üzerinde 91 ülkeden online kayıt yaptıran iş insanları var." diye konuştu.

        Ersözlü, fuarda traktörden biçerdövere, ekim makinelerinden budama makinelerine kadar en yenilikçi ürünlerin sergilendiğini dile getirerek şunları kaydetti:

        "Fuara, 450 civarında firma katıldı. İlk kez görücüye çıkan tarım makineleri, traktörler, biçerdöverler var. Dünyada ve Avrupa'da lansmanları yapılan markalar burada. Giriş ve ara yolda izdiham oldu. Bu fuarın önemli işlevi ve misyonu var. Bu fuar, Türkiye'nin kendi konusundaki bir numaralı fuarı. Bu fuar her yıl yapılan tarım makinaları fuarlarıyla kıyaslandığında Avrupa'nın en büyük fuarı. Aynı zamanda bu fuar, Türkiye'deki üretim ve ihracat kapasitesini göstermesi açısından da önemli bir form."

        Fuar, 5-6-7-8 Mart'ta 09.30-18.00 saatlerinde, 9 Mart'ta 09.30-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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