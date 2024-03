Bakan Tekin: Öğretmenlerimizin fikirleri doğrultusunda bakanlık politikalarını revize etmeye çalışıyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Öğretmenlerimiz bizim için çok önemli bir destekçi. Her ortamda onların fikirlerini alıp, onların fikirleri doğrultusunda bakanlık politikalarımızı revize etmeye çalışıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temaslarda bulunmak için bugün Konya’ya geldi. İlk olarak Beyşehir ilçesine geçen Bakan Tekin, burada Gazi İlkokulu, Ali Akkanat Anadolu Lisesi ve Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret edip, öğrenci ve öğretmenler bir araya geldi.

Bakan Tekin, ziyaretler sırasında 12'nci sınıf öğrencilerinin sorusu üzerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) müfredat ve ders kitabı dışında başka bir kaynaktan soru gelmeyeceğini belirtti.

Daha sonra esnafları ziyaret eden Bakan Tekin Beyşehir Öğretmenevi Konferans Salonu’nda muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmeni, öğrencisi ve velisiyle büyük bir aile olduğunu ifade eden Bakan Tekin, şöyle konuştu:

“Bu kadar büyük bir aileyiz, 86 milyonluk nüfusun içerisinde böyle bir yapıyız ve yaklaşık olarak 76 bin değişik lokasyonda, değişik yerde bizim kurumumuz var. Dolayısıyla bu problemler, bu kadar büyük bir ailenin sorunlarını tek başına Milli Eğitim Bakanlığı çözemeyebilir, yetişemeyebilir, gücümüz yetmeyebilir, gözümüzden kaçabilir. Bu yönden baktığımızda, sahada bizimle beraber olan bize destek olan gözlere ve kulaklara ihtiyacımız var. Sahadaki en büyük destekçilerimizden biri öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz bizim için çok önemli bir destekçi. Her ortamda onların fikirlerini alıp, onların fikirleri doğrultusunda bakanlık politikalarımızı revize etmeye çalışıyoruz. İkincisi 18 milyonun üzerinde yani yaklaşık 21 milyona yakın öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin velileri var. Her birisinin bir anne, babasının olduğunu düşünürsek 40 milyon kişi bunlar ve bizim ikinci en büyük destekçilerimiz. Biz, velilerimizden de çocuklarımızın bizim dışımızdaki alanlarda bizimle geçirdikleri vakitlerin dışındaki vakitlerde bir öğretmen gibi bir eğitimci gibi davranarak onlarla iş birliği yapmalarını istiyoruz. Bize destek olmalarını istiyoruz. Üçüncüsü ise en büyük destekçilerimiz sivil toplum örgütleri, biz attığımız adımları atarken yaptığımız işleri yaparken eğitim öğretim süreçlerine destek olmak isteyen sivil toplum örgütlerinin tamamıyla iş birliği yapmaya hazırız, yapıyoruz da. Meslek örgütlerinden tutun, sendikalara kadar her türlü sivil toplum örgütü başımızın tacıdır. Eğitimle ilgili görüşlerini, önerilerini bizimle paylaşmak isterlerse, bize, işimizin ucundan şu kadar kısmını biz tutmak istiyoruz, biz de destek olmak istiyoruz diyorlarsa, hepsine kapımız açık. Dördüncü destekçimiz en büyük destekçimiz yerel yönetimler, belediyeler. Bakın 76 bin tane okuldan bahsediyoruz. Bu okullarının her birinin temizlikten, güvenliğe, okul servisinden bütün ihtiyaçlarına kadar.”