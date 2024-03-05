Bakan Tekin: Öğretmenlerimizin fikirleri doğrultusunda bakanlık politikalarını revize etmeye çalışıyoruz (2)

BAKANTEKİN: BİRAZ ÇORAK BİR DÖNEM YAŞADIK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyşehir ilçesinde Gazi İlkokulu, Ali Akkanat Anadolu Lisesi ve Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret edip, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmesinin ardından, Konya’da Rukiye Mehmet Akış Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sille İlkokulu ve Nizami Mülk Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisi açılışını gerçekleştirdi. Son olarak Tahir Büyükkörükçü anma programına katılan Bakan Tekin, “Anadolu şehirlerinde, tarihin değişik dönemlerinde yaşamış Anadolu şehirlerini, kültür olarak gelenek olarak ayakta tutan o toplulukta birlik, beraberlik, bütünlük sağlayan kanaat önderleri olarak bilinen manevi mimarlar var. Fakat şöyle bir rahatsızlık yaşadık. Uzun bir süre Anadolu'nun birçok ilinde bu türden manevi mimarlar yetişmemeye başladı. Biraz çorak bir dönem yaşadık. Biraz verimsiz bir dönem yaşadık. Bu verimsiz dönemi kıran nadir şahsiyetlerinden bir tanesi Tahir Hocadır. Biz Tahir Hoca'yı sevdik, uzaktan sevdik. Uzaktan bildik. Ve huzurlarınızda şunu ifade etmek istiyorum. Bir gün bu pozisyonda ve bu mikrofonda Tahir Hoca'yı anma konuşması yapacağımı hayal bile edemezdim.” dedi.

‘İNŞALLAH TAHİR HOCA GİBİ YETİŞEN GENÇ BİR KUŞAK YETİŞTİREBİLİRİZ’

Bakan Tekin sözlerini şöyle tamamladı:

“Maalesef çok tuhaf bir dönemde yaşıyoruz. Halihazırda içinde yaşadığımız toplumda kanaat önderi diye toplumun tamamının üzerinde hemfikir olacağı fikirlerine, kanaatlerine saygı duyacağı, itibar edeceği önderlerimiz, mimarlarımız artık yetişmiyor. İnşallah bundan sonra biz toplum olarak böyle mimarların yetişmesi sürecine katkı veririz, yetiştirebiliriz. Tahir Hoca'yı seven, Tahir Hoca gibi yetişen genç bir kuşak inşallah yetiştirebiliriz. Bu türden manevi mimarlar yetişiyor, vefat ediyorlar. Bize düşen nedir? Bize düşen bu manevi mimarlarımızı anmak, gelecek kuşaklara örnek göstermek, hatıralarına sahip çıkmak, ocaklarının, dergahlarının yanmasını, ışıl ışıl olmasını temin etmek. Bize düşen husus da budur.”