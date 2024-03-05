Yalıhüyük'te çiftçilere budama eğitimi verildi

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, eğitimin çok faydalı olduğunu ifade ederek, çiftçilerin bağ, bahçe ve meyve bahçelerinde uygulamalı budama tekniklerini öğrendiklerini belirtti.

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