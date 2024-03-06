Bozkır'da deprem eğitimi düzenlendi

Kaymakam Tolga Turan, burada, Deprem Haftası kapsamında, başta deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla uygulamalı eğitim programı düzenlediklerini söyledi.

Bozkır Meslek Yüksek Okulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde afetlere müdahale, deprem ve yangın tatbikatı ile kriz yönetimi uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

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