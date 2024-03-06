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        Bozkır'da deprem eğitimi düzenlendi

        Konya'nın Bozkır ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla deprem eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 12:43 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:42
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        Bozkır'da deprem eğitimi düzenlendi
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        Konya'nın Bozkır ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla deprem eğitimi düzenlendi.

        Bozkır Meslek Yüksek Okulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde afetlere müdahale, deprem ve yangın tatbikatı ile kriz yönetimi uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

        Kaymakam Tolga Turan, burada, Deprem Haftası kapsamında, başta deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla uygulamalı eğitim programı düzenlediklerini söyledi.

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