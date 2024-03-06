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        Karapınar'da akıl ve zeka oyunları etkinliği gerçekleştirildi

        Konya'nın Karapınar ilçesinde akıl ve zeka oyunları etkinlikleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:16
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        Karapınar'da akıl ve zeka oyunları etkinliği gerçekleştirildi
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde akıl ve zeka oyunları etkinlikleri yapıldı.

        Farklı oyunlarda 240 öğrenci Konya'da yapılacak finallere katılmak için yarıştı.

        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan ve Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Ali Karakul da öğrencileri ziyaret etti.

        İki gün süren akıl ve zeka oyunları etkinliğinde öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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