GÜNCELLEME - Konya'da motosiklet kazasında yaralanan 2 gençten 1'i öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu yaralanan 2 gençten 1'i hayatını kaybetti.
Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu yaralanan 2 gençten 1'i hayatını kaybetti.
Hüseyin Karakaya'nın (18) kullandığı 42 ASE 444 plakalı motosiklet, Karşıyaka Mahallesi Celal Atik Caddesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.
Kazada sürücü ile motosikletteki Muhammet Mustafa A. (17) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Karakaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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