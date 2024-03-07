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        GÜNCELLEME - Konya'da motosiklet kazasında yaralanan 2 gençten 1'i öldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu yaralanan 2 gençten 1'i hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:48 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:48
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        GÜNCELLEME - Konya'da motosiklet kazasında yaralanan 2 gençten 1'i öldü
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        Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu yaralanan 2 gençten 1'i hayatını kaybetti.

        Hüseyin Karakaya'nın (18) kullandığı 42 ASE 444 plakalı motosiklet, Karşıyaka Mahallesi Celal Atik Caddesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.

        Kazada sürücü ile motosikletteki Muhammet Mustafa A. (17) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Karakaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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