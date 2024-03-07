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        Bakan Yerlikaya: İstanbul da muradına erecek

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, memleketi Konya'daki ziyaretinde seçmenlerden AK Parti adayları için oy isterken, kalabalıktan birinin "İstanbul bizim" diye bağırması üzerine ''Tabii ki.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:35
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        Bakan Yerlikaya: İstanbul da muradına erecek
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        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, memleketi Konya'daki ziyaretinde seçmenlerden AK Parti adayları için oy isterken, kalabalıktan birinin "İstanbul bizim" diye bağırması üzerine ''Tabii ki. Ora da muradına erecek. Hiç merak etme. Allah'ın izniyle'' dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyarette bulunmak için bugün memleketi Konya'ya geldi. Bakan Yerlikaya ilk olarak Akşehir ilçesinde çarşı esnafını ziyaret etti. Burada toplanan kalabalığa 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine sayılı günler kaldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, AK Parti'nin Akşehir ve diğer ilçe belediye başkan adayları ile Konya Büyükşehir Belediyesi başkanı adayına oy istedi. Yerlikaya, ''31 Mart'a artık sayılı günler kaldı. Mahalli İdareler Seçimine sayılı günler kaldı. 14-28 Mayıs'ta Konya'mız nasıl, genel seçimlerde büyük bir başarıya imza attıysa, Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı da biz başta büyükşehir olmak üzere, bütün ilçelerimizde gerçek belediyeciliğin ne olduğunu, şehirlerimizin, belediyelerinde o mührü şehir eminlerine teslim etmenin ne demek olduğunu Allah'ın izniyle göstereceğiz'' dedi.

        Yerlikaya, ''1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'ye ve tüm gönül coğrafyamıza ve dünyaya gerçek belediyeciliğin ne olduğunu, gönülden gönüle hasbi, hadim olmanın ne demek olduğunu, şehirlerin sultanı, medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuza gösterdi. Ama o gösteriş, o bu işin gerçekleştirilmesine Türkiye'de ilk önce yakalayan belediyede hiç şüphesiz Konya belediyeciliği oldu. Konya belediyeciliği de değerli kardeşlerim, o gerçek belediyeciliğinin en güzel uygulamalarını, o günden, bu yana Allah'ın izniyle yapıyor, geliyor'' diye konuştu.

        Akşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri kapı kapı gezip anlatılmasını isteyen Yerlikaya, kalabalığa ''Kapı kapı gezip anlatıp, onları da bu hadim hizmet mührünün altında toplamaya var mıyız?'' diye sordu. Kalabalık da "Varız" diye cevap verdi. Yerkikaya, ''Bu bu ses olmadı. Hiç kusura bakmayın. Bu ses Tuzlukçu'dan bile duyulmadı. Şimdi, tekrar soruyorum?' dedi. Bu sırada kalabalıktan bir kişi "İstanbul bizim" diye bağırdı. Bakan Yerlikaya da, ''Tabii ki. Ora da muradına erecek. Hiç merak etme. Allah'ın izniyle'' dedi.

        Bakan Yerlikaya, konuşmasının ardından esnaf ziyaretini sürdürdü.

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