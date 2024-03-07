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        Bakan Yerlikaya: İstanbul da muradına erecek (2)

        'TERÖRÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ' İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akşehir gezisinde AK Partinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:41 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:45
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        Bakan Yerlikaya: İstanbul da muradına erecek (2)
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        'TERÖRÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ'

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akşehir gezisinde AK Partinin Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada terörle mücadeleye değinerek şunları söyledi:

        ''İçişleri Bakanlığı olarak, 4 Haziran'da göreve başladım. O günden bugüne, hiç durmadan, duraksamadan, ışığımız sönmeden, kara Vatanda, deniz vatanda, siber vatanda Türkiye'nin huzuru, diyerek yollara çıktık. Biz gece gündüz demeden, bakın hain terör örgütü PKK başta olmak üzere, terör örgütünün her birine göz açtırmıyoruz. Bunların nefeslerini kesip, etkisiz hale getirmek de kararlıyız. Başta PKK olmak üzere biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bunların ne hallere düştüğünü biliyorsunuz. Terörü kaynağından, sınırımızın ötesinden, Savunma Bakanlığımız, içeride İçişleri Bakanlığı ama aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı’yla beraber biliyorsunuz, nokta atışıyla, bunları tek tek etkisiz hale getiriyoruz. Yakaladığımızda ne yapıyoruz, hamdolsun biz hukuk devletiyiz, götürüp adalete teslim ediyoruz. Başka ne yapıyoruz, organize suç örgütlerine, onların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Görüyorsunuz değil mi? 'Kafes' ve 'Mahzen' operasyonlarıyla bunları ne yapıyoruz, alıyoruz, götürüp adaleti teslim ediyoruz. Biz, milletimize, hiçbir suç işlemekte kibirlenenlerin şekil yapmalarına müsaade edemeyiz. Hiç kusura bakmasınlar.''

        ZEHİR TACİRLERİ, GÖÇMEN KAÇAKÇILĞI, ORGANİZATÖRLERLE MÜCADELE

        Bakan Yerlikaya, göçle mücadelenin de devam ettiğini belirterek, ''Aynı şekilde gençlerimizi, vatandaşlarımızı zehirlemeye cüret eden zehir tacirlerine de göz açtırmıyoruz. Bunlarla ilgili de gece, gündüz demeden, en büyüğünden, en küçüğüne ayrım yapmaksızın, bunların da karşılarındayız. Organize suç örgütleri ile zehir tacirlerinin yanında çok hassas olduğumuz bir konu da nedir? Düzensiz göçle mücadele ve bunlara sebep olan sözüm ona kibirlenen, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlerine de nefes aldırmıyoruz. Geldiğimiz günden beri bunlarla ilgili sayılarını her gün veriyorum biliyorsunuz. 2024 yılının içerisinde göreceksiniz, göçün kaynağında mücadelemiz, hudutlarımızdaki, hudut kartallarımızın duruşu ve içeride bizim İçişleri ailesi olarak göz açtırmadan mobil göç araçlarımızla birlikte bunları sorunsuz, sıkıntısız yakalamamız ve memleketlerini geri göndermekle ilgili kararlığımızı hiçbir gün ara vermeksizin Allah'ın izniyle devam ettirmeye kararlıyız. Bunları da her zaman sizlere sabahleyin günün aydınlığı bereketi üzerimize doğduğu zaman sizlerle paylaşıyorum ''diye konuştu. (DHA

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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