Seydişehir'de larvayla mücadele çalışmaları başladı

Seydişehir Belediyesi, larvayla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, belediye çöplüğü başta olmak üzere dere kenarları, sazlık alanlar ve su birikintisi olan bölgelerde sinek, sivrisinek ve larvayla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

İlçede bulunan gölet, bataklık, dere, su birikintileri, su kanalları gibi haşere üreme alanlarının bulunduğu yerlerde periyodik olarak larvayla mücadele çalışması yapıldığını aktaran Tutal, "İlaçlama işlemlerimiz tamamen biyolojik ilaçlarla yapılarak sivrisinek üremesinin önüne geçilmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve huzuruna önem veriyoruz. Oluşabilecek haşere sorunlarına karşı gerekli önlemleri alıyoruz."ifadesini kullandı.