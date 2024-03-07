Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nda stantları gezdi.

Çetin, Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda, tarım fuarlarının birçok şehirde düzenlendiğini, ancak en kapsamlı fuarın Konya'da yapıldığını söyledi.

Ülkenin, dünyanın geleceğinin gıda olduğunu aktaran Çetin, bu nedenle tarım fuarlarının giderek öncelik kazandığını dile getirdi.

İçişleri Bakanlığının da jandarma ve polis ekipleriyle bu fuarlarda yer aldığını vurgulayan Çetin, şöyle konuştu.

"Tarımsal alanda icra edilen tüm faaliyetlerde trafik güvenliği ve tarım güvenliği çok önemli. Traktörler başta olmak üzere çok sayıda iş makinesi kırsal alanda faaliyet gösteriyor. Bunları hem iş güvenliği açısından hem de trafik güvenliği açısından bilgilendirilmesine, bilinçlendirilmesine, çiftçilerimizin bu konuda bilincinin artırılmasına, imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına ihtiyaç vardır. Standımızda tarım araçlarının kazasını azaltmak, meydana gelecek can kayıplarını azaltmak için çiftçimize yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Çetin, jandarmanın her zaman çiftçinin yanında olduğunu, tarımsal üretimin artırılması için hep birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.

- Traktörlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kaza sayısı azaldı

Trafik Daire Başkanı Albay Özgür Ecevit Taşçı ise jandarma bölgesinde, kırsal alanlarda traktörlerin karıştığı kazaların yoğun olduğunu gördüklerini söyledi.

Bunları azaltmak, önlemek için de 'Güvenli Trafik, Güvenli Tarım' projesini başlattıklarını anlatan Taşçı, şunları kaydetti:

"İlk aşama olarak traktör kazalarının en fazla meydana geldiği 20 ilde 'Mobil Tarım Araçları Eğitim Timi' kurduk. Köylerimizde, kasabalarımızda, tarımsal üretimin yoğun olduğu yerlerde çiftçilerimizi bilgilendiriyorlar. Bir diğer projemiz de 'Reflektör Tak, Görünür Ol' projesi. Bu kapsamda da özellikle römorklarda reflektör eksiği olan ya da traktörlerinde flaşör, lamba gibi güvenlik ekipmanları eksik olan çiftçilerimizin ücretsiz olarak bu eksiklerini tamamlıyoruz. Son üç yılda yaklaşık 60 bin çiftçimize Avrupa standartlarına uygun reflektör ve flaşör lamba dağıttık. Bu timler sayesinde 500 bin traktör sürücüsüne güvenli trafik eğitimi verdik. Traktörlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazalar son 5 yılda yüzde 36, can kayıpları ise yüzde 56 azaldı."