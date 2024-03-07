Hüyük'ten kısa kısa
Hüyük'te İstiklal Marşını en güzel okuma yarışmasının sonucu belli oldu.
Hüyük'te İstiklal Marşını en güzel okuma yarışmasının sonucu belli oldu.
İlçede İlkokul 4.sınıflar arasında düzenlenen "İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması"nda Kıreli Şehit Kadir Kayhan İlkokulu öğrencisi Mira Serra Karademir, birinci oldu.
Okul Müdürü Ebubekir Özdemir Karademir'i tebrik edip emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.
- Hüyük'te öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim yapıldı
Hüyük ilçesinde Fatih Projesi kapsamında düzenlenen öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, yaptığı açıklamada, katılımcılara kurs belgelerinin hayırlı olmasını diledi.
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