Bakan Yerlikaya: İstanbul da muradına erecek (3)

'TERÖRÖRGÜTÜ PKK'NIN SONUNU GETİRDİK'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akşehir ve Doğanhisar ziyaretlerinin ardından Ilgın İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada terörle mücadeleye değinerek şunları söyledi:

"Hain bölücü terör örgütü PKK'nın sonunu getirdik. Onları ülke içinde veya sınırlarımızın ötesinde nerede olursa olsun inlerinde bulup etkisiz hale getirme kararındayız. Sizden almış olduğumuz güç ve destekle bunu yapıyoruz. Tüm terör örgütlerinin hepsiyle aynı inanç, azim ve kararlıkla mücadele etmekte kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehir eşkıyaları dediği ve bizim de suç işlemekte sözüm ona kibirlenenler dediklerimiz, aziz milletimize şekil yaptığını düşünenler var ya, ne yapıyoruz onlara? Şafakta da olsa, akşam da olsa, gece de olsa onları sizden almış olduğumuz güçle, destekle yakalarından tutuyoruz, kolluk gücümüzle beraber adalete teslim ediyoruz. Sizin desteğiniz, duanız kolluk güçlerimiz üzerinde olduğu müddetçe Allah'ın izniyle kökünü kazıyacağız."

'CEZAEVLERİNDEKİ 309 BİN KİŞİNİN YÜZDE 30’U ZEHİR TACİRİ'

Cezaevlerindeki tutuklu sayısını da açıklayan Yerlikaya, "Onlarla hukukla mücadele ediyoruz. Çünkü hukukumuz güçlü. Biz hukuk devletiyiz. Onların da haklarından geliyoruz Allah'ın izniyle. Onları bir bir, ister örgütlü olsun isterse sokak satıcısı, alıyoruz götürüp cezaevine bırakıyoruz. Türkiye'de şu anda cezaevlerinde 309 bin kişi var. Bunların yaklaşık yüzde 30'u bu zehir tacirleri. Tüm suç türlerinde önlemek, eğer önleyemediysek en kısa zamanda aydınlatmak, yakalamak ve adalete teslim etmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya daha sonra memleketi Kadınhanı ilçesinde Kentsel Dönüşüm Alanı Temel Atma Töreni’ne katıldı. Yerlikaya, ilçedeki yatırımların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.