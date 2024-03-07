Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Bakan Yerlikaya: İstanbul da muradına erecek (3)

        'TERÖRÖRGÜTÜ PKK'NIN SONUNU GETİRDİK'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akşehir ve Doğanhisar ziyaretlerinin ardından Ilgın İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 20:27 Güncelleme: 07.03.2024 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya: İstanbul da muradına erecek (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'TERÖRÖRGÜTÜ PKK'NIN SONUNU GETİRDİK'

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akşehir ve Doğanhisar ziyaretlerinin ardından Ilgın İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada terörle mücadeleye değinerek şunları söyledi:

        "Hain bölücü terör örgütü PKK'nın sonunu getirdik. Onları ülke içinde veya sınırlarımızın ötesinde nerede olursa olsun inlerinde bulup etkisiz hale getirme kararındayız. Sizden almış olduğumuz güç ve destekle bunu yapıyoruz. Tüm terör örgütlerinin hepsiyle aynı inanç, azim ve kararlıkla mücadele etmekte kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehir eşkıyaları dediği ve bizim de suç işlemekte sözüm ona kibirlenenler dediklerimiz, aziz milletimize şekil yaptığını düşünenler var ya, ne yapıyoruz onlara? Şafakta da olsa, akşam da olsa, gece de olsa onları sizden almış olduğumuz güçle, destekle yakalarından tutuyoruz, kolluk gücümüzle beraber adalete teslim ediyoruz. Sizin desteğiniz, duanız kolluk güçlerimiz üzerinde olduğu müddetçe Allah'ın izniyle kökünü kazıyacağız."

        'CEZAEVLERİNDEKİ 309 BİN KİŞİNİN YÜZDE 30’U ZEHİR TACİRİ'

        Cezaevlerindeki tutuklu sayısını da açıklayan Yerlikaya, "Onlarla hukukla mücadele ediyoruz. Çünkü hukukumuz güçlü. Biz hukuk devletiyiz. Onların da haklarından geliyoruz Allah'ın izniyle. Onları bir bir, ister örgütlü olsun isterse sokak satıcısı, alıyoruz götürüp cezaevine bırakıyoruz. Türkiye'de şu anda cezaevlerinde 309 bin kişi var. Bunların yaklaşık yüzde 30'u bu zehir tacirleri. Tüm suç türlerinde önlemek, eğer önleyemediysek en kısa zamanda aydınlatmak, yakalamak ve adalete teslim etmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

        Bakan Yerlikaya daha sonra memleketi Kadınhanı ilçesinde Kentsel Dönüşüm Alanı Temel Atma Töreni’ne katıldı. Yerlikaya, ilçedeki yatırımların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, "uyuşturucuyla mücadele" açıklaması:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, "uyuşturucuyla mücadele" açıklaması:
        Tuncer Bakırhan'dan CHP'li başkan adayının sözlerine tepki: Bu zehirli dili...
        Tuncer Bakırhan'dan CHP'li başkan adayının sözlerine tepki: Bu zehirli dili...
        Konyaspor'da Gökhan Töre ile yollar ayrıldı
        Konyaspor'da Gökhan Töre ile yollar ayrıldı
        Hüyük'ten kısa kısa
        Hüyük'ten kısa kısa
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Konya'da konuştu:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Konya'da konuştu:
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret...
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret...