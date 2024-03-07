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        Bakan Yerlikaya: İstanbul da muradına erecek (4)

        'OTİZMBİR EKSİKLİK DEĞİL FARKLILIKTIR'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akşehir, Doğanhisar, Ilgın ve Kadınhanı ilçelerini ziyaretlerinin ardından Selçuklu Kongre Merkezi'nde Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) Bağışçı Yemeği Programı'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 23:01 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:05
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        Bakan Yerlikaya: İstanbul da muradına erecek (4)
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        ‘OTİZMBİR EKSİKLİK DEĞİL FARKLILIKTIR’

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akşehir, Doğanhisar, Ilgın ve Kadınhanı ilçelerini ziyaretlerinin ardından Selçuklu Kongre Merkezi’nde Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) Bağışçı Yemeği Programı'na katıldı. Bakan Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada otizmin bir eksiklik değil, farklılık olduğunu belirterek, otizmli bireyleri güllere benzetti. Bakan Yerlikaya şöyle dedi:

        "Dünya tarihi birçok kez göstermiştir ki farklı düşünenler, fark yaratırlar. Otizm ise bir eksiklik değil, farklılıktır. Kırmızı güllerle süslü bir bahçedeki mavi güllerdir. Canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımızın bazıları da nörobiyolojik farklılıklarla dünyaya geliyor. Sosyal etkileşimlerini engelleyen özellikler onları iç dünyalarında bazı sıkıntılarla baş başa bırakabiliyor. İşte SOBE Vakfı'mızın çıkış noktası tam da budur. Otizmli bireylerin dertlerine derman olmak, onların ve ailelerinin omuzlarındaki yükü bir nebze olsun hafifletmek. Bir çocuğun hayatına dokunmak, onun içindeki cevheri çıkarmak için emek sarf etmek, eğitimleri için maddi manevi destek olmak. Allah hepinizden razı olsun, iyi ki varsınız."

        Otizmli bireylerin hayatın her alanında yanlarında olmanın insana ve topluma karşı bir sorumluluk gereği olduğunu belirten Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle tamamladı:

        "Sabrın sorunun selamet olduğunu, her türlü güçlük ve mahrumiyeti azimle, gayretle, çalışmayla yenebileceğimizi biliyoruz. Otizmli bireylerin dertleriyle dertlenmek, onlarla hemhal olmak, hayatın her alanında yanlarında olmak insana ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bu bilinç ve inançla inşa edilen SOBE'nin manevi harcında öyle güçlü bir malzeme var ki işte biz ona sevgi diyoruz. Bu sevgi öylesine özel, öylesine güçlü ki açmadığı kapı, aşamadığı bir engel yok. Sevgiyle ve merhametle yoğrulan bu anlamlı merkez, inşallah yaradılıştan ayrıcalıklı olan evlatlarımıza umut ve tebessüm olacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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