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        Konya'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 18:39 Güncelleme: 23.02.2024 - 18:46
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        Konya'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesi girişinde, M.Y. yönetimindeki 34 HVV 126 plakalı otomobil ile Galip Y. idaresindeki 42 ASZ 270 plakalı traktör çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan M.Y. ve A.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan otomobil sürücüsü M.Y. ile yanındaki T.Y ve Y.Y. Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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