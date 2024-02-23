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        Uluslararası Konya Yarı Maratonu kayıtları başladı

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Spor Konya Projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na kayıtlar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:42 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:42
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        Uluslararası Konya Yarı Maratonu kayıtları başladı
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Spor Konya Projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na kayıtlar başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayata geçen spor yatırımları ve gerçekleşen uluslararası organizasyonlarla spor şehri haline gelen Konya'da düzenledikleri Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na ilginin her geçen yıl arttığını ifade etti.

        Organizasyonun, Konya'nın hem bir spor şehri olarak anılmasına hem de ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağladığını anlatan Altay, şunları kaydetti:

        "Birçok etkinliğe ve organizasyona ev sahipliği yapan Konya'mızda Uluslararası Konya Yarı Maratonu için geri sayım başladı. 26 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz organizasyon için kayıtlar başladı. Maraton, her yıl olduğu gibi 21 kilometrelik Yarı Maraton, 10 Kilometre Koşusu ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride yapılacak. Geçtiğimiz yıl 25 ülkeden katılımın olduğu Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na kayıt yaptırmaya, bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum."

        Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE) ile gerçekleştirilen "Hareketin Merkezinde Ol" ve "Koşmak için Engel Yok" sloganlarıyla aktif bir yaşam tarzının öneminin vurgulandığı organizasyonun kayıt formuna "konyayarimaraton.com" adresinden ulaşılabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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