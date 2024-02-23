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        Beyşehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:32 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:36
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        Beyşehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sami K. kontrolündeki 42 H 7500 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Karadiken Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü Sami K. ile araçtaki Ahmet Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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