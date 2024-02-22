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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Konya'da üniversitelilerle buluştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, gökyüzüne mührünü vurdukça inşallah hep birlikte şahit olacağız ki dünyaya adalet ve merhamet yeniden gelecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 18:53 Güncelleme: 22.02.2024 - 18:53
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Konya'da üniversitelilerle buluştu:
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, gökyüzüne mührünü vurdukça inşallah hep birlikte şahit olacağız ki dünyaya adalet ve merhamet yeniden gelecek." dedi.

        Kacır, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğrencilerin Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı merakla beklediğini ifade etti.

        Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu ilan ettiklerinde, Gezeravcı'nın dönüşünde 81 ili ziyaret edeceğinin sözünü verdiklerini dile getiren Kacır, bu programlarla astronotu, başta üniversiteliler olmak üzere öğrenciler ve gençlerle buluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

        Kacır, Gezeravcı'nın ilk programının Konya'da yapıldığına dikkati çekerek, gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu belirtti.

        - "Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı KAAN kanatlandı"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi'nin başlatıldığını anımsatan Kacır, şöyle konuştu:

        "Dün, bu yolculuğun çok önemli kilometre taşlarından birine gururla, iftiharla şahitlik ettik. Gün, hafta geçmiyor ki milletimizin evlatları, bilim insanları, mühendisleri, teknisyenleri göğsümüzü kabartacak yeni bir projeyi hayata geçirmesin. Dün, Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı KAAN kanatlandı. Türk'ün çelik kanatları, gökyüzüyle buluştu. Allah'ın izniyle bir yandan insansız hava araçlarımızla, Bayraktar'la, Anka'yla, Aksungur'la, Akıncı'yla, Kızılelma'yla Anka 2, Anka 3 ile Bayraktar TB3 ile çıktığımız, bir yandan Hürkuş'la, Hürjet'le sürdürdüğümüz, Atak, Atak 2 ile Gökbey'le devam ettirdiğimiz ve KAAN'la taçlandırdığımız milli havacılık yolculuğumuz yoluna devam edecek. Türkiye, gökyüzüne mührünü vurdukça inşallah hep birlikte şahit olacağız ki dünyaya adalet ve merhamet yeniden gelecek."

        Kacır, bir yandan savunma sanayi projelerini ilerletirken diğer yandan da milli teknoloji hamlesini hızlandırma çabası içinde olduklarını anlattı.

        Savunma sanayisindeki başarının bir benzerini uzay alanında gerçekleştirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Kacır, "2018'de Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Uzay Ajansını kurdu. Bu ajansla birlikte bizlere bir görev verdi. 'Milli Uzay Programı'nı hazırlayacaksınız. Türkiye'yi uzay yarışında en önde olan ülkeler arasına dahil edebilecek işler ortaya koyacaksınız. Bu işleri on yıl içerisinde adım adım gerçekleştireceğiz ve ben de bütün irademle bu işleri himaye edeceğim' dedi. Bizler de tüm ekibimizle ve tüm paydaşlarımızla birlikte o gün bugün Milli Uzay Programı'nı gerçekleştirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

        - "İddiamızı haberleşme uydularında da ortaya koyma çabası içindeyiz"

        Kacır, Türkiye'nin uzay sistemlerinde önemli tecrübeye sahip olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuz boyunca uydu sistemlerini yerli ve milli olarak geliştirme konusunda çok önemli kazanımlar elde ettik. Bugün Türkiye görüntüleme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen, sadece uyduları değil bunların kritik alt sistemlerini, elektro-optik kameralarını yerli ve milli olarak geliştirebilen ve üretebilen bir ülkedir. Bu şüphesiz bir günde olmadı. Yirmi yıl önce ortak üretim projesiydi Türksat uydusu. O projeyle Türkiye'de yerlileşme adımları hızlandı. Sonra RASAT uydusunu yerli olarak üretmeyi nasıl başardık? Göktürk uydusunu yerli ve milli olarak geliştirdik, ürettik. Nihayetinde yüksek çözünürlüklü, metre altı çözünürlüklü görüntüleme uydumuz İMECE'yi yerli ve milli olarak Türk bilim insanlarının, mühendislerinin alın ve akıl teriyle geliştirdik, ürettik ve geçtiğimiz yıl uzaya gönderdik. Sadece görüntülemede değil, iddiamızı haberleşme uydularında da ortaya koyma çabası içindeyiz."

        - "En gelişmiş teleskoplardan birini Doğu Anadolu Gözlemevi'nde inşa ediyoruz"

        Milli Uzay Programı ile hedefleri gerçekleştirmek için canla başla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

        "Bölgemizin en gelişmiş teleskoplarından birini Doğu Anadolu Gözlemevi'nde Erzurum'da inşa ediyoruz. Dört metre çapında bir teleskop kuruyoruz. İnşallah yakında Doğu Anadolu Gözlemevi'mizi de devreye alacağız ve uzay araştırmaları için Türkiye'ye çok önemli bir kazanım daha getirmiş olacağız. Milli Uzay Programı'nın bütün hedefleri Türkiye'nin istiklali ve istikbali için dikkatle hazırlanmış projelerden oluşmaktadır. Kim ne derse desin bu hedefleri milletimiz adına gerçekleştirmek için canla başla devam edeceğiz."

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