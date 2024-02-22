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        Konya'da çantasında 800 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:52 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:52
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        Konya'da çantasında 800 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, şüpheli bir kişinin sırt çantasında ve durduğu yerde yol kenarında yaptıkları aramada 800 gram eroin ele geçirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Konya kara yolu üzerinde Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında dolaşan M.Y.B'nin durumundan şüphelendi.

        Ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, taşıdığı sırt çantasında ve yol kenarına saklanmış paketler halinde 800 gram eroin ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.Y.B. emniyetteki işlemelerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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