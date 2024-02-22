Konya'da çantasında 800 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.Y.B. emniyetteki işlemelerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, taşıdığı sırt çantasında ve yol kenarına saklanmış paketler halinde 800 gram eroin ele geçirdi.

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, şüpheli bir kişinin sırt çantasında ve durduğu yerde yol kenarında yaptıkları aramada 800 gram eroin ele geçirdi.

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