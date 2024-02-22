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        Lise öğrencilerinden yabancı dilde tiyatro gösterisi

        Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmama Hatip Lisesi öğrencileri, İngilizce tiyatro gösterisi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:04
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        Lise öğrencilerinden yabancı dilde tiyatro gösterisi
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        Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmama Hatip Lisesi öğrencileri, İngilizce tiyatro gösterisi gerçekleştirdi.

        Konya Devlet Tiyatrosu'ndaki gösteride, yönetmenliğini Konya Şehir Tiyatrosu Sanatçısı Berfu Kılıç Çiftçi ve Koordinatörlüğünü öğretmen Binnur Balım'ın yaptığı "Twelve Angry Women" isimli İngilizce oyun sahnelendi.

        Türkçe ismi "12 Öfkeli Kadın" olan tiyatro oyununu, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmama Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 12 öğrenci gerçekleştirdi.

        Cinayetle suçlanan bir gençle ilgili karar vermekle yükümlü 12 jüri üyesinin karar verme sürecinin anlatıldığı oyun, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

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        Galeri
        Galeri

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