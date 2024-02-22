Lise öğrencilerinden yabancı dilde tiyatro gösterisi

Cinayetle suçlanan bir gençle ilgili karar vermekle yükümlü 12 jüri üyesinin karar verme sürecinin anlatıldığı oyun, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Konya Devlet Tiyatrosu'ndaki gösteride, yönetmenliğini Konya Şehir Tiyatrosu Sanatçısı Berfu Kılıç Çiftçi ve Koordinatörlüğünü öğretmen Binnur Balım'ın yaptığı "Twelve Angry Women" isimli İngilizce oyun sahnelendi.

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