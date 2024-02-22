Konya'da çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Konya'nın Kulu ilçesinde sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Kulu ilçesinde sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yürüyen M.Y.B'nin durumundan şüphelendi.
Ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada sırt çantasında paketler halinde 800 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.
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