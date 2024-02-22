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        Konya'da çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Konya'nın Kulu ilçesinde sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:25
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        Konya'da çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yürüyen M.Y.B'nin durumundan şüphelendi.

        Ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada sırt çantasında paketler halinde 800 gram eroin ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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