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        Uyuşturucuyu paket paket yol kenarlarına saklayıp satmak istedi; polisten kaçamadı

        KONYA'nın Kulu ilçesinde uyuşturucu maddeleri yol kenarının farklı noktalarına paketler halinde saklayıp, satmak isteyen M.Y.B., polis ekiplerince yakaladı. M.Y.B.'nin üstünde, sırt çantasında ve sakladığı noktalardaki paketler içinde toplam 800 gram eroin ele geçirildi. Olay, saat 18.00 sıralarında Konya- Ankara karayolunun Kulu ilçesindeki Sanayi Sitesi yakınları meydana geldi. Polis, sırt çantalı bir kişinin yol kenarında etrafı gözetleyerek yürümesinden şüphelendi. Bir süre takibe alınan ve isminin M.Y.B. olduğu belirlenen kişi, ekipler tarafından durduruldu. M.Y.B.'nin yapılan üst aramasında 10, çantasında da 34 adet satışa hazır eroin paketi bulundu. PAKET PAKET YOL KENARINA SAKLAMIŞ Ayrıca, M.Y.B.'nin itirafı üzerine yol kenarında farklı noktalara sakladığı 8 paket daha olmak üzere toplam 800 gram eroin ele geçirildi. M.Y.B., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 00:02 Güncelleme: 22.02.2024 - 00:02
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        Uyuşturucuyu paket paket yol kenarlarına saklayıp satmak istedi; polisten kaçamadı
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        KONYA'nın Kulu ilçesinde uyuşturucu maddeleri yol kenarının farklı noktalarına paketler halinde saklayıp, satmak isteyen M.Y.B., polis ekiplerince yakaladı. M.Y.B.'nin üstünde, sırt çantasında ve sakladığı noktalardaki paketler içinde toplam 800 gram eroin ele geçirildi. Olay, saat 18.00 sıralarında Konya- Ankara karayolunun Kulu ilçesindeki Sanayi Sitesi yakınları meydana geldi. Polis, sırt çantalı bir kişinin yol kenarında etrafı gözetleyerek yürümesinden şüphelendi. Bir süre takibe alınan ve isminin M.Y.B. olduğu belirlenen kişi, ekipler tarafından durduruldu. M.Y.B.'nin yapılan üst aramasında 10, çantasında da 34 adet satışa hazır eroin paketi bulundu. PAKET PAKET YOL KENARINA SAKLAMIŞ Ayrıca, M.Y.B.'nin itirafı üzerine yol kenarında farklı noktalara sakladığı 8 paket daha olmak üzere toplam 800 gram eroin ele geçirildi. M.Y.B., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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