Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir ilçesinde, ekili alanlarda ilkbahar dönemi yaklaşırken ürünlerin gelişimleri kontrol altında tutuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:03 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir ilçesinde, ekili alanlarda ilkbahar dönemi yaklaşırken ürünlerin gelişimleri kontrol altında tutuluyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri, kırsal mahallelerde yürüttükleri saha kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

        Teknik personel, hububat sahasındaki tarlalarda çimlenme, çıkış ve gelişim kontrollerini gerçekleştiriyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden sahada yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, üretimin başından hasada kadar ilçe genelindeki tüm tarımsal alanların takip edilmekte olduğu kaydedildi.

        - Göl ve göletlerde avlanma faaliyetleri takip ediliyor

        Beyşehir Gölü'nde serbest dönem avlanma faaliyetlerine yönelik denetimler devam ediyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü ile birlikte balık avcılığı yapılan göletlerde de denetimlerini yapıyor.

        Denetimlerde balıkçı tekneleri, balık alım ve satımı yapan kantarcılar ile balık işlemesi yapan işletmelerde denetleniyor.

        - Beyşehir'de kadınlara ücretsiz kanser taraması

        İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik ücretsiz kanser taraması yapıyor.

        Çalışmayla ilçe genelindeki 40-69 yaşındaki kadınlara ulaşılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Kazada oğulları Murat ile ölen çift, otizmli kızlarının doktor kontrolünden...
        Kazada oğulları Murat ile ölen çift, otizmli kızlarının doktor kontrolünden...
        Hüyük Organize Sanayi Bölgesi için talep alınmaya başlandı
        Hüyük Organize Sanayi Bölgesi için talep alınmaya başlandı
        Konya'da attan düşen kişi 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Konya'da attan düşen kişi 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Polislerin 17 yaşındaki sürücüyü darbettiği iddiasına soruşturma
        Polislerin 17 yaşındaki sürücüyü darbettiği iddiasına soruşturma
        Konya'da KOSKİ'nin altyapı yatırımları devam ediyor
        Konya'da KOSKİ'nin altyapı yatırımları devam ediyor
        Hukuk tahsilini 54 yaşında tamamlayan beyin cerrahından "hayat boyu eğitim"...
        Hukuk tahsilini 54 yaşında tamamlayan beyin cerrahından "hayat boyu eğitim"...