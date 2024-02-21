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        Kazada oğulları Murat ile ölen çift, otizmli kızlarının doktor kontrolünden dönüyormuş

        KONYA'da, ağaca çarpan otomobilde ölen sürücü İsa Özburun (43), eşi Gülhan (43) ve oğlu Murat Özburun (19) toprağa verildi. Ağır yaralanan kızları Tuğba Nur (10) ve Rabia Özburun'un (7) tedavileri sürüyor. Özburun ailesinin, otizmli kızları Tuğba Nur'un doktor kontrolü için Konya'ya gittiği ve dönüş yolunda da kaza geçirdikleri öğrenildi. Kaza, dün akşam saatlerinde Konya-Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi. Akşehir'de oturan ve ilçede geri dönüşüm tesisinde çalışan İsa Özburun, yönetimindeki 42 CJB 68 plakalı otomobilin kontrolünü yitirip, yol kenarındaki ağaca çarptı. Özburun, otomobildeki eşi Gülhan Özburun ve oğlu Murat Özburun yaşamlarını yitirdi, kızları Tuğba Nur ile Rabia Özburun da yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğba Nur ve Rabia Özburun, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İsa ve Gülhan Özburun çifti ile oğulları Murat Özburun'un cansız bedenleri, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Gülhan-İsa Özburun ve oğulları Murat'ın cenazeleri, bugün Yunak ilçesi Kıllar Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan kızları Tuğba Nur ve Rabia Özburun'un yoğun bakım ünitesindeki tedavileri ise sürüyor. Özburun ailesinin, otizmli kızları Tuğba Nur Özburun'u doktor kontrolü için Konya'ya getirdiği ve dönüş yolunda da kaza geçirdikleri öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:58
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        Kazada oğulları Murat ile ölen çift, otizmli kızlarının doktor kontrolünden dönüyormuş
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        KONYA'da, ağaca çarpan otomobilde ölen sürücü İsa Özburun (43), eşi Gülhan (43) ve oğlu Murat Özburun (19) toprağa verildi. Ağır yaralanan kızları Tuğba Nur (10) ve Rabia Özburun'un (7) tedavileri sürüyor. Özburun ailesinin, otizmli kızları Tuğba Nur'un doktor kontrolü için Konya'ya gittiği ve dönüş yolunda da kaza geçirdikleri öğrenildi. Kaza, dün akşam saatlerinde Konya-Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi. Akşehir'de oturan ve ilçede geri dönüşüm tesisinde çalışan İsa Özburun, yönetimindeki 42 CJB 68 plakalı otomobilin kontrolünü yitirip, yol kenarındaki ağaca çarptı. Özburun, otomobildeki eşi Gülhan Özburun ve oğlu Murat Özburun yaşamlarını yitirdi, kızları Tuğba Nur ile Rabia Özburun da yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğba Nur ve Rabia Özburun, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İsa ve Gülhan Özburun çifti ile oğulları Murat Özburun'un cansız bedenleri, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Gülhan-İsa Özburun ve oğulları Murat'ın cenazeleri, bugün Yunak ilçesi Kıllar Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan kızları Tuğba Nur ve Rabia Özburun'un yoğun bakım ünitesindeki tedavileri ise sürüyor. Özburun ailesinin, otizmli kızları Tuğba Nur Özburun'u doktor kontrolü için Konya'ya getirdiği ve dönüş yolunda da kaza geçirdikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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