        Selçuklu Belediyesi'nin 2025 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

        Selçuklu Belediyesi'nin 2025 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

        Selçuklu Belediyesi, 2025 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Giriş: 20.01.2026 - 15:24 Güncelleme: 20.01.2026 - 15:24
        Selçuklu Belediyesi, 2025 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Selçuklu ilçesinin 700 bine aşkın nüfusuyla Türkiye'de ilçe sıralamasında 13. ilçe olduğunu söyledi.

        Pekyatırmacı, 39'u merkez 33'ü dış mahalle olmak üzere toplam 72 mahalleye 2 bin kilomtrekare yüz ölçümüne hizmet verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu hizmetleri yaparken, temel belediyecilik hizmetlerini en doğru şekilde yerine getirmek önceliğimiz. Belediye olarak sadece temel belediye hizmetleriyle görev alanımızın sınırlı olmadığını düşünüyoruz. Bu anlamda bütün kurumlarımızla ve yerel yönetimlerimizle iş birliği yapıyoruz. Eğitimden kültür sanata, spora, emniyete ve sağlıga kadar çok farklı alanlarda elimizi taşın altına koyuyoruz. Sille Baraj Parkı'nda daha önceden meşhur olan bir restoranımız vardı. Burayı daha geniş kapsamlı hem vatandaşlarımıza hem Konya dışından gelen misafirlerimize hizmet verebileceğimiz nitelikte kaliteli restorana dönüştürüyoruz. Burada da inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor, 2026 yılı içerisinde buradaki inşaatta tamamlayarak bu restoranda hizmet almayı planlıyoruz."

        Konya Spor Lisesi bahçesine yapılan kapalı spor salonu ve suni çim sahanın açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Pekyatırmacı, "Selçuklumuzun en değerli okullarından bir tanesi Selçuklu Fen Lisesi'nin bahçesinde hem kapalı spor salonu hem de suni çim saha yapımını tamamladık. Kanyon Parkımız Selçuklumuzda en önemli hizmet veren parklardan bir tanesi bu bölgede ciddi bir restoran kafe talebi vardı, ihtiyacı vardı. Burada hayata geçirdiğimiz kafeyle bu ihtiyacı da karşılamış olduk." diye konuştu.

