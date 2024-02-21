Hüyük Organize Sanayi Bölgesi için talep alınmaya başlandı
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için ön talep alınmaya başladığını söyledi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için ön talep alınmaya başladığını söyledi.
Çiğdem, gazetecilere, OSB için 25 firmanın yatırım yapmak için müracaatta bulunduğunu belirtti.
OSB'nin Hüyük için büyük avantaj sağlayacağını vurgulayan Çiğdem, "Yatırımcı teşvik kapsamında olan ilçemize daha hızlı gelecek ve daha çabuk yatırım yapacak. Hüyük ilçemiz yatırımda öncelikli bölge olduğu için birçok avantajları olacak, bölge insanımıza istihdam yaratmış olacağız. İlçemize göstermiş oldukları ilgi alaka ve destekleri için emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
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